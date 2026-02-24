Konya’ya gideceklerdi! 13 Afganistan göçmen uygulama noktasında yakalandı
Yozgat’ta bir araçta 13 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Göçmen kaçakçısı 3 kişi tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı yaptığı düşünülen, Erzurum'dan Ankara ve Konya istikametine gideceği bilgisi alınan 3 otomobil, Muslubelen uygulama noktasında durduruldu.
Durdurulan araçlarda yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 13 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücüleri M.K., S.H. ve E.B. isimli şüpheliler insan kaçakçılığı suçlamasıyla Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
