Yerli Wolverine Konyalı çıktı!

Adana'da yaşayan ve ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı Wolverine karakterine benzetilen Özer Tetik, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. "Yerli Wolverine” olarak tanınan Tetik, kökeniyle ilgili yapılan haberlerdeki eksik bilgilere açıklık getirdi.
"DOĞMA BÜYÜME ADANALIYIM AMA ASLEN BOZKIRLIYIM”
Uzun süredir Adana'da yaşayan ve Wolverine tarzıyla boy gösteren Tetik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memleketine ilişkin net ifadeler kullandı.
Tetik paylaşımında,
"Adana'da doğdum büyüdüm. Aslen Konya Bozkırlıyım. Doğma büyüme Adanalıyım ama kökenim Konya Bozkır.” sözlerine yer verdi.
Bazı haber sitelerinde yalnızca "Adanalı” olarak anıldığını belirten Tetik'in bu paylaşımı, kısa sürede takipçilerinin de dikkatini çekti.
"YERLİ WOLVERINE” İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR
41 yaşındaki vücut geliştirme antrenörü Tetik, uzun yıllardır hem spor salonlarında hem de film ve dizi setlerinde vakit geçiriyor.
Yaklaşık 5 yıl önce rol aldığı diziden ayrıldıktan sonra imaj değişikliğine giden Tetik, Wolverine'e benzediğini tesadüfen fark etti. İş yerinde mola sırasında 9 yaşındaki bir çocuğun kendisine
"Abi sen aynı Wolverine'e benziyorsun” demesi üzerine karakteri internetten inceleyen Tetik, yüz hatları ve vücut tipindeki benzerliği görünce şaşkınlık yaşadı. Zamanla çevresinden de benzer tepkiler almaya başladı.
İŞTE O PAYLAŞIM;
(Meltem Aslan)