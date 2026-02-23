GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,82
STERLİN
59,39
GRAM
7.478,77
ÇEYREK
12.341,99
YARIM ALTIN
24.601,70
CUMHURİYET ALTINI
48.993,95
KONYA Haberleri

Başkan Altay Konya’daki Gazzeli ailelerle iftar sofrasında buluştu

Başkan Altay Konya’daki Gazzeli ailelerle iftar sofrasında buluştu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da misafir edilen Gazzeli ailelerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da misafir edilen Gazzeli ailelere yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

Akyokuş Kasrı'nda Ramazan ayının manevi coşkusu içerisinde gerçekleşen programda Başkan Altay, Gazzeli ailelerle sohbet ederek özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

İftar programında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Altay, "İnşallah burada güzel günleriniz geçer. Birlikte iyi ilişkiler kurarız. Konya, bizi tercih ettiğiniz için çok mutlu. Sizlerin burada olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz ama bir taraftan da inşallah bu Gazze'den uzaktaki son iftarınız olsun diye dua ediyoruz. İnşallah yaşanan tüm acılar sona ersin, bir an önce memleketlerinize dönün, oradaki kardeşlerinizle huzur içerisinde Ramazan'ı idrak edin; bu sofraları Gazze'de kuralım, biz de size misafir olalım istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere dua etmeyi unutmayın. Buradaki süreciniz Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat takip ediliyor. İlk günden itibaren Gazze'de barışın inşası için çok büyük gayret sarf ediyor, inşallah o günleri de hep birlikte görelim diye dua ediyorum. Gazze'deki iftarda buluşmak üzere inşallah” ifadelerini kullandı.

Programda Gazzeli aileler de kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Altay'a ve Konyalılara teşekkür etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER