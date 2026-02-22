Konya’da Ramazan’da fırıncıların gece mesaisi: Sahura sıcak ekmek yetiştiriliyor

Ramazan ayında uzun mesai yapan meslek gruplarının başında fırıncılar geliyor. İftarda pideyi yetiştirmek için yoğun çaba harcayan fırıncılar, sahurda sıcak ekmek tüketmek isteyen vatandaşlar için de gece boyunca üretime devam ediyor.
Fırınlarda sahur öncesi başlayan mesai, günün ilk ışıklarına kadar sürüyor. Vatandaşların sahur sofralarına taze ekmek koyabilmesi için fırın ustaları gece boyunca hamur yoğurup ekmek pişiriyor.
Fırın ustaları sahur hazırlıklarına ekmek hamurunu yoğurarak başlıyor. Yoğrulan hamurlar dinlendirildikten sonra şekil verilerek fırına sürülüyor. Fırın ustası Mehmet Yıldız, üretim sürecini şu sözlerle anlattı:
"Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz, unlarımızı ve kazanlarımızı hazırlıyoruz. Hamur yoğurma aşaması var, yaklaşık 1 saate yakın dinlendirme süresi oluyor. Kesim zamanı derken ortalama 2,5–3 saat içinde pişime hazır hale geliyor.”
"Talepler bu sene düştü"
"Sahura 1 saat kalaya kadar sıcak ekmeğimizi çıkarıyoruz. Simit, poğaça, tatlı ürünler, pide ve somun ekmeği müşterilerimize sunuyoruz. Geçen yıllara göre Ramazan yoğunluğumuz biraz daha az, talepler bu sene düştü.”
Gece boyunca süren bu yoğun mesai, sahur sofralarına sıcak ekmek olarak ulaşıyor. Ramazan ayında fırıncıların emeği, sahur vaktine kadar aralıksız devam ediyor.
