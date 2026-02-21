Selçuklu’da şap aşılama seferberliği başladı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 Yılı İlkbahar Dönemi Şap Aşılama Programı kapsamında Selçuklu ilçesinde sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 16 Şubat 2026 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı başlatılan kampanya, ilçe genelinde yoğun bir tempoyla devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı çerçevesinde başlatılan İlkbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla uygulanıyor.
Selçuklu'da görev yapan ekipler, belirlenen takvim doğrultusunda mahalle mahalle sahaya inerek aşılama faaliyetlerini sürdürüyor.
Veteriner Hekimler Sahada
Veteriner hekimler ve teknik personel, her türlü hava ve saha koşuluna rağmen çalışmalarını titizlikle yürütüyor. İl Müdürlüğü yetkilileri, yetiştiricilerin aşılama programına gerekli hassasiyeti göstermesinin büyük önem taşıdığını belirtti.
Program kapsamında tüm büyükbaş hayvanların aşılanmasının hedeflendiği ifade edilirken, üreticilerin ekiplerle iş birliği içinde hareket etmeleri istendi.
Hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmaların belirlenen takvim çerçevesinde devam edeceği bildirildi.
