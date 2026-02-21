Karatay Belediyespor’dan Türkiye şampiyonluğu ve 2 bronz madalya

Karatay Belediyespor, hem halterde hem de güreşte elde ettiği derecelerle Türkiye genelinde önemli başarılara imza attı.

Karatay Belediyesi tüm branşlarda başarıyla yoluna devam ediyor. Bu kapsamda Halter Takımı, Mersin'de düzenlenen Gençler A-B Erkekler Okullararası Türkiye Birinciliği müsabakalarında madalya için kıyasıya mücadele verdi. Mersin Toroslar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Türkiye genelinden 40 farklı ilden 430 sporcu katıldı.

13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Karataylı sporcular ilçeyi en iyi şekilde temsil ederek 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Karatay Belediyespor Kulübü sporcularından 71 kiloda yarışan Enes Veli Bal ile 88 kiloda yarışan Musa Deveci toplamda koparma ve silkmede gösterdikleri performansla Türkiye üçüncüsü oldu.

GÜREŞTE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

14–17 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara'da, 81 ilden 356 sporcunun katılımıyla düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda da Karatay Belediyespor sporcuları önemli dereceler elde etti.

87 kilogram kategorisinde mücadele eden Ali Poyraz Ayvat, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Ayvat, şampiyonluğun yanı sıra turnuvanın "En Teknik Sporcusu” seçilerek büyük bir gurur yaşattı.

Aynı kategoride yarışan Burak Akdağ Türkiye üçüncüsü olurken, 72 kilogramda mücadele eden Emirhan Çakır ise Türkiye beşinciliğini elde etti.

KILCA: TÜM SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Başarı elde eden sporcuları tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Halter ve güreş branşlarında elde edilen bu dereceler bizleri mutlu etti. Türkiye Şampiyonu olan Ali Poyraz Ayvat başta olmak üzere derece elde eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini gönülden kutluyorum. Gençlerimizin gelecekte milli takımlar seviyesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu