Konya’da bugün vefat edenler 19 Şubat 2026 Perşembe

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
HAZİM TEKİN
|
MURATDEDE KÖYÜ/KARAMAN
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
BEBEK ERBAY
|
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
KEZİBAN ATEŞ
|
ARIKÖREN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
RAMAZAN CAN
|
SIZMA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
DURDANE HIZLI
|
YUVATEPE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AYŞE KART
|
ÇUMRA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
LEYLA KAPÇAK
|
GÖKÇAYIR
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
KAMİL ZEKİ BEZEYEN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUKADDES ÖZGENÇ
|
AĞSAKLI
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
YAŞAR ELMALI
|
YUNAK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SİRRİYE KARAKÜÇÜKOĞLU
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
CELAL SAVAŞ
|
CİHANBEYLİ
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
SEVİM DURAK
|
ERMENEK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MİYASE KOÇ
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
