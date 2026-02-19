GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,88
EURO
51,63
STERLİN
59,09
GRAM
7.370,05
ÇEYREK
12.157,90
YARIM ALTIN
24.234,74
CUMHURİYET ALTINI
48.263,16
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 19 Şubat 2026 Perşembe

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 19 Şubat 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 19 Şubat 2026 Perşembe günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

HAZİM TEKİN

MURATDEDE KÖYÜ/KARAMAN
25-12-1975

ELMACI MEZARLIĞI

BEBEK ERBAY


17-02-2026

YEDİLER MEZARLIĞI

KEZİBAN ATEŞ

ARIKÖREN
10-12-1943

YAZIR MEZARLIĞI

RAMAZAN CAN

SIZMA
04-11-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

DURDANE HIZLI

YUVATEPE
01-02-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

AYŞE KART

ÇUMRA
15-01-1950

YEDİLER MEZARLIĞI

LEYLA KAPÇAK

GÖKÇAYIR
12-02-1932

HOCACİHAN MEZARLIĞI

KAMİL ZEKİ BEZEYEN

KONYA
21-09-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUKADDES ÖZGENÇ

AĞSAKLI
16-06-1931

ÜÇLER MEZARLIĞI

YAŞAR ELMALI

YUNAK
15-05-1960

MUSALLA MEZARLIĞI

SİRRİYE KARAKÜÇÜKOĞLU

KONYA
01-04-1927

MUSALLA MEZARLIĞI

CELAL SAVAŞ

CİHANBEYLİ
13-02-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

SEVİM DURAK

ERMENEK
01-08-1956

YAZIR MEZARLIĞI

MİYASE KOÇ

KONYA
11-02-1935

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER