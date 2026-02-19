Konya’da hurmalar hem tezgahlarda hem de iftar sofralarında yerini aldı

Ramazan ayı boyunca sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunan hurma, hem tezgahlarda hem de iftar sofralarında yerini aldı.

Ramazan'ın başlamasıyla birlikte Medine ve Mısır hurması gibi farklı çeşitler hem pazarlarda hem de iftar sofralarında yoğun ilgi görüyor. Kilosu 100 liradan başlayan hurmalar, çeşidine göre 400 liraya kadar alıcı buluyor.

24 senedir esnaf olduklarını ve Ramazan ayının bereketiyle geldiğini belirten Tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnaflık yapan Yakup Baştimur, hurmaların, Ürdün ve Mısır hurmaları olduğunu, İsrail malı olmadığını söyledi. Baştimur, vatandaşların hurma alırken taze olmasına dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yakup Baştimur, fiyatların ise 100 TL ile 400 TL arasında değiştiğini belirtti. Vatandaşlar da, hurmaların İsrail hurması olmamasına dikkat ettiklerini belirterek, tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını kutladı.

Kaynak: İHA