Başkan Altay ve Başkan Kavuş Konyalıların ilk Teravih Namazı heyecanına ortak oldu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ile birlikte on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk teravih namazı heyecanını Konyalılarla paylaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ile birlikte Konyalıların ilk teravih namazı heyecanına ortak oldu.
Teravih namazı sonrası Ebu Eyyûb el-Ensari Camii avlusunda Konyalılarla selamlaşan Başkan Altay, vatandaşların mübarek Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik etti. On bir ayın sultanı, mübarek Ramazan ayına kavuşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Altay, "Kıymetli hemşehrilerimizle birlikte ilk teravih namazını eda etmenin manevi huzurunu yaşadık. Ramazan; birliktir, kardeşliktir, gönüllerin aynı duada buluşmasıdır. Bu mübarek ayın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Meram İlçe Başkanımız Mehmet Munlafalıoğluile birlikte ilk teravih namazı sonrası hemşehrilerimizle bir araya gelerek Ramazanlarını tebrik ettik. Rabbim sağlık, huzur ve mutlulukla hep birlikte bayrama erişmeyi de nasip etsin” ifadelerini kullandı.
