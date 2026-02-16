Konya’da 21,1 kilometrelik dev proje! 3 katlı kavşak yapılıyor

Konya'da ulaşım yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Stadyum Şehir Hastanesi tramvay hattı otogar kavşağı 2. Etap temel atma töreni Konya protokolü, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda davetlinin katılıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Konya Büyükşehir belediye başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan öncesinde önemli bir yatırımın daha temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

ALTAY; 21,1 KİLOMETRELİK DEV PROJE

Konuşmasında raylı sistem yatırımlarına dikkat çeken Altay, bu dönemde özellikle ulaşım alanında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Bugüne kadar 26,7 kilometrelik hatta ilaveler yaptıklarını kaydeden Altay, Stadyum–Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın toplam 21,1 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Projenin yaklaşık 10 kilometresinin Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildiğini, kalan kısmının ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü aktaran Altay, birinci etapta inşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, ikinci etapta ise yoğun bir sürecin devam ettiğini dile getirdi.

OTOGAR KAVŞAĞI ÜÇ KATLI OLACAK

Geçtiğimiz haftalarda Tümosan Kavşağı'nın temelinin atıldığını hatırlatan Altay, bugün de Otogar Kavşağı'nın temel atma törenini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projeyle birlikte tramvay hattının yukarı alınacağını belirten Altay, böylece Stadyum–Şehir Hastanesi hattında bekleme sürelerinin kısalacağını ifade etti. Taşıt trafiğinin de üst kotlara alınacağını kaydeden Altay, üç katlı kavşak sayesinde bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını vurguladı.

Yeni düzenlemeyle Sadık Ahmet Caddesi'nden Haller Caddesi'ne ve Alparslan Türkeş Caddesi'nden Sadık Ahmet Caddesi'ne geçişlerin üst kottan sağlanacağını, alt geçidin ise Afyon yolu istikametinde kullanılmaya devam edeceğini belirtti.

Altay, konuşmasında projeye destek verenlere de teşekkür etti. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile ekibine teşekkür eden Altay, merkezi idare ile yerel yönetim arasındaki koordinasyonun Konya'daki yatırımlara hız kazandırdığını söyledi.

Otogar Kavşağı'nın ve Stadyum–Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın Konya'ya hayırlı olmasını temenni eden Altay, projede emeği geçen müteahhitlere, mühendislere ve işçilere de teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

AYGM MÜDÜRÜ EYİGÜN: SADECE KAVŞAK DEĞİL ŞEHİR ULAŞIM DÖNÜŞÜMÜ

Projede yaklaşık 9,7 kilometrelik bir yapım sürecinin öngörüldüğünü belirten Eyigün, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte uzun süren arazi çalışmaları ve müzakereler sonucunda Otogar Kavşağı çözümünün ortaya çıktığını söyledi.

Tasarlanan kavşağın araç merkezli değil, insan merkezli planlandığını dile getiren Eyigün, tramvay yolcularının konforu ve güvenliğinin önceliklendirildiğini, aynı zamanda karayolu trafiğinin akışkanlığının da korunduğunu kaydetti.

Üç seviyeli olarak inşa edilecek Otogar Kavşağı'nın yüzde 100 serbest akış sağlayacağını belirten Eyigün, projenin yalnızca bir kesişim düzenlemesi değil, şehir ulaşım geliştirme ve dönüşüm projesi niteliği taşıdığını ifade etti. Kavşağın maliyet büyüklüğünün de bu vizyonu ortaya koyduğunu vurguladı.

KONYA'DA "DURAK” DEĞİL "İSTASYON” ANLAYIŞI

Yeni tramvay hattında klasik cadde tramvayı mantığının uygulanmayacağını belirten Eyigün, Avrupa başkentlerinde ve İstanbul'da görülen karışık trafik sistemlerinden farklı bir model benimsediklerini söyledi.

Konya'daki durakların aslında birer "istasyon” niteliği taşıdığını ifade eden Eyigün, yaya ve karayolu trafiğinin kesin çizgilerle ayrıldığı, engelli erişimine uygun, konforlu ve tam teşekküllü yapılar inşa edildiğini belirtti. Bu sayede ortalama hızın metro seviyesine yaklaştırıldığını kaydetti.

Otogar bölgesindeki istasyonun toplam 763 metreyi bulan bir köprü sistemi üzerine kurulacağını açıklayan Eyigün, 350 metrelik bölümde 11 açıklıklı yapı inşa edileceğini ve 120 santimetre çaplı kazıklarla temel çalışmalarının başladığını söyledi. Sahada iki makinenin çalıştığını belirten Eyigün, asansör ve erişim çözümlerinin de projeye entegre edildiğini dile getirdi.

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ LATİF SELVİ; "YOL MEDENİYETTİR”

Konuşmasında ulaşımın şehirler için taşıdığı önemi vurgulayan Selvi, "Yol medeniyettir. Yol, şehirleri şehir yapan en önemli unsurlardan biridir.” ifadelerini kullandı.

Şehirlerin büyüyüp kalabalıklaştıkça ulaşımın daha da hayati hale geldiğini belirten Selvi, ulaşım sorununu çözmenin şehrin en önemli problemlerinden birini çözmek anlamına geldiğini söyledi. Bu noktada Konya Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordineli çalışmasının önemine değindi.

Konya'da hem raylı sistem hem de karayolu yatırımlarının eş zamanlı yürütüldüğünü ifade eden Selvi, metro, hafif raylı sistem ve karayolu projeleriyle şehrin dört bir yanının birbirine bağlandığını belirtti.

Şehrin 1950'li yıllardan itibaren planlı bir şekilde geliştiğini hatırlatan Selvi, geçmişte nüfusun daha az olması nedeniyle ulaşımın daha kolay sağlandığını, ancak bugün artan yerleşim alanları, iş merkezleri, üniversiteler ve stadyum gibi önemli noktalar arasında güçlü bir ulaşım ağının zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

"KONYA ÖRNEK BİR ŞEHİR OLACAK”

Devam eden projelerin tamamlanmasıyla Konya'nın çok farklı bir noktaya ulaşacağını belirten Selvi, özellikle çevre yolu ve metro yatırımlarının tamamlanmasının şehir ulaşımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Projede emeği bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye başkanları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkür eden Selvi, yapılan çalışmaların Konya'nın markalaşmasına ve dünyada örnek bir şehir haline gelmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Selvi, konuşmasını emeği geçen herkese teşekkür ederek ve çalışmalarında başarılar dileyerek tamamladı.

KONYA VALİSİ AKIN; "ŞEHİRCİLİĞİN MERKEZİNDE İNSAN VAR”

Konya'nın tarihî derinliği ile çağın ihtiyaçlarını uyum içinde birleştirebildiğini belirten Akın, asırlardan süzülen tecrübenin şehrin istikrarlı gelişimine yön verdiğini dile getirdi.

Şehircilik anlayışının merkezinde insanın bulunduğunu vurgulayan Akın, hayata geçirilen yatırımların sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve dengeli gelişim ilkeleri doğrultusunda şekillendiğini kaydetti.

"ULAŞIMDA GÜVENLİ VE KONFORLU DÖNEM”

Temeli atılan Otogar Kavşağı'nın artan nüfus, güçlenen sağlık ve eğitim altyapısı ile genişleyen şehir hareketliliğinin bir gereği olduğunu belirten Akın, yatırımın yalnızca bir kavşak düzenlemesi olmadığını ifade etti.

Stadyum–Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ile entegre şekilde planlanan projenin toplu ulaşımı destekleyeceğini ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir ulaşım imkânı sunacağını söyledi.

Konya'nın her alanda gelişmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Akın, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Akın, Otogar Kavşağı'nın Konya için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde temel atma programı gerçekleştirildi. Projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

(Meltem Aslan)