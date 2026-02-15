Konya AKOM’dan kritik uyarı! Toz taşınımı geliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir duyuru yaptı.
Konya'da yeni haftanın ilk gününde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olacak
Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren şehir genelinde rüzgârla taşınan tozların etkili olması bekleniyor. Toz taşınımının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceği ifade edildi.
Görüş mesafesi azalabilir
Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle özellikle trafikte görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğine dikkat çekti. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini artırmaları istendi.
Çamur şeklinde yağış uyarısı
Toz taşınımıyla birlikte yağış görülmesi halinde çamur şeklinde yağış meydana gelebileceği belirtildi. Araç sahiplerinin ve açık alanda bulunan vatandaşların tedbirli olmaları önerildi.
Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli durumlarda yeni bilgilendirme yapılacağını kaydetti.
