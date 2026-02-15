Türk sinemasında “Sultan“ lakabıyla bilinen Türkan Şoray hakkındaki bilgilerden hangisi doğrudur?
- Güncelleme Tarihi:
Türk sinemasının "Sultan"ı olarak gönüllerde taht kuran Türkan Şoray, sadece oyunculuğuyla değil, sinema tarihine geçen başarılarıyla da dünya çapında benzersiz bir kariyere sahiptir. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan sanatçı, kariyeri boyunca sayısız rekora imza atmıştır.
Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla bilinen Türkan Şoray hakkındaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Türkan Şoray hakkında verilen bilgilerden doğru olanı, kendisinin dünyanın en çok film çeviren başrol kadın oyuncusu olmasıdır. Sinemaya henüz 15 yaşındayken "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle adım atan sanatçı, bugüne kadar 222 filmde başrol oynayarak bu alanda bir dünya rekoruna imza atmıştır. Sanatçı sanılanın aksine "Uzaklarda Arama", "Yılanı Öldürseler" gibi filmlerde yönetmenlik koltuğuna oturmuş ve Cihan Ünal ile bir evlilik gerçekleştirmiştir.
Cevap: Dünyanın en çok film çeviren başrol kadın oyuncusu
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”