Türk sinemasının "Sultan"ı olarak gönüllerde taht kuran Türkan Şoray, sadece oyunculuğuyla değil, sinema tarihine geçen başarılarıyla da dünya çapında benzersiz bir kariyere sahiptir. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan sanatçı, kariyeri boyunca sayısız rekora imza atmıştır.

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla bilinen Türkan Şoray hakkındaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Türkan Şoray hakkında verilen bilgilerden doğru olanı, kendisinin dünyanın en çok film çeviren başrol kadın oyuncusu olmasıdır. Sinemaya henüz 15 yaşındayken "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle adım atan sanatçı, bugüne kadar 222 filmde başrol oynayarak bu alanda bir dünya rekoruna imza atmıştır. Sanatçı sanılanın aksine "Uzaklarda Arama", "Yılanı Öldürseler" gibi filmlerde yönetmenlik koltuğuna oturmuş ve Cihan Ünal ile bir evlilik gerçekleştirmiştir.

Cevap: Dünyanın en çok film çeviren başrol kadın oyuncusu

