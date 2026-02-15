Anadolu'da halk takvimine ve kadim doğa gözlemlerine dayanan Sitteisevir, kıştan bahara geçişin en sert dönemlerinden birini ifade eder.
"Sitteisevir" ne demektir?
Kelime kökeni olarak Arapça "sitte" (altı) ve "sevir" (boğa) kelimelerinin birleşiminden oluşan bu ifade, halk arasında yaygın olarak "öküz soğuğu" olarak bilinir. Nisan ayının ortalarında (genellikle 14-21 Nisan arası) güneşin Boğa burcuna girdiği günlerde yaşanan ve yaklaşık 6 gün süren şiddetli fırtınayı tanımlar. Çiftçiler arasında bu soğuklar geçmeden kışın tam olarak bitmediğine ve havaların ısınmayacağına inanılır.
