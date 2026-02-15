Dünyanın en saygın yayınlarından biri olan Time dergisi, yayın hayatına başladığı ilk yıllardan itibaren Türkiye'deki köklü değişimleri ve bu değişimin mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yakından takip etmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Time dergisinin kapağında ilk kez hangi yıl yer almıştır?

Mustafa Kemal Atatürk, Time dergisinin kapağında ilk kez 1923 yılında yer almıştır. Derginin henüz dördüncü sayısında, 24 Mart 1923 tarihinde kapak olan Atatürk, o dönemde henüz ilan edilmemiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri ve modern Türkiye'nin kurucusu olarak dünya kamuoyuna tanıtılmıştır. Dergi, Atatürk'ün askeri başarılarından ve Anadolu'da başlattığı aydınlanma hareketinden övgüyle bahsetmiştir.

Atatürk, daha sonra 21 Şubat 1927 tarihinde, Cumhuriyet'in ilanından ve yapılan devrimlerden sonra ikinci kez Time dergisine kapak olmuştur. Bu durum, onun dünya siyasetindeki etkisinin ve saygınlığının uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.

Cevap: 1923

