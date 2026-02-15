Dijital iletişimin dönüm noktalarından biri kabul edilen ilk kısa mesaj (SMS), 3 Aralık 1992 tarihinde İngiltere'de gönderilmiştir. Henüz cep telefonlarının mesaj yazma özelliğinin olmadığı o yıllarda, bu ilk mesaj bir kişisel bilgisayar (PC) üzerinden bir cep telefonuna iletilerek teknoloji tarihinde yeni bir çığır açmıştır.

Tarihte atılan ilk kısa mesaj (SMS) nedir?

Yazılım geliştiricisi Neil Papworth tarafından Vodafone yöneticisi Richard Jarvis'e gönderilen tarihteki ilk SMS, yaklaşan yeni yılı kutlamak amacıyla yazılan "Merry Christmas" (Mutlu Noeller) mesajıdır. Mesaj, o dönemdeki teknik kısıtlamalar nedeniyle bir Orbitel 901 marka cep telefonuna başarıyla iletilmiş ve mobil mesajlaşma çağını resmen başlatmıştır. İlginç bir bilgi olarak; Neil Papworth bu mesajı gönderdiğinde henüz 22 yaşındaydı ve o sırada cep telefonlarının üzerinde bir klavye bulunmadığı için cevabı ancak bir süre sonra alabildi.

Cevap: Merry Christmas / Mutlu Noeller

Kaynak: Haber Merkezi