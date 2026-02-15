Kamu yönetimi ve hukuk dilinde, devlet kurumları ile vatandaşlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve idarenin işleyişini denetlemekle görevli olan bağımsız otoriteyi tanımlamak için kullanılan terim İskandinav kökenlidir. Türkiye'de de anayasal bir kurum olarak "Kamu Denetçiliği Kurumu" adıyla faaliyet göstermektedir.

Hangi kelime kamu denetçisi anlamına gelir?

"Kamu denetçisi" kavramının karşılığı olan kelime Ombudsman'dır. İsveççe kökenli olan bu terim; şikâyetleri inceleyen, vatandaşın hakkını idareye karşı savunan ve arabuluculuk yapan "güvenilir kişi" veya "temsilci" anlamına gelir. Ombudsmanlar, yargı sürecine gitmeden önce sorunların idari yollarla ve hakkaniyet çerçevesinde çözülmesini hedefleyerek hem demokrasinin gelişimine hem de hukukun üstünlüğüne katkı sağlarlar.

Cevap: Ombudsman

Kaynak: Haber Merkezi