Bir insanın kendi sesini kayıttan duyduğunda garip bulmasının sebebi nedir?

Bir insanın kendi sesini kayıttan duyduğunda garip bulmasının sebebi nedir?

Birçok insanın kendi sesini ses kaydından dinlediğinde yadırgaması, hatta bazen "Bu gerçekten ben miyim?" diye sorması oldukça yaygın bir durumdur. Bu fenomenin temelinde biyolojik ve fiziksel bir süreç yatar.

Bir insanın kendi sesini kayıttan duyduğunda garip bulmasının sebebi nedir?

Kendi sesimizi konuştuğumuz anda duyduğumuz ile dışarıdan bir kayıttan duyduğumuz arasındaki fark, sesin beynimize ulaşma yolundan kaynaklanır. Biz konuşurken sesimiz kulağımıza iki farklı yoldan ulaşır:

  1. Hava Yoluyla İletim: Ses dalgaları ağzımızdan çıkar, havada yol alır ve dış kulak yoluyla kulak zarımıza ulaşır. Dışarıdaki herkes sesinizi bu şekilde duyar.

  2. Kemik Yoluyla İletim: Konuşma sırasında oluşan titreşimler, doğrudan kafatası kemiklerimiz ve yüz yapımız üzerinden iç kulağa iletilir. Kemikler, sesin düşük frekanslı (pes) titreşimlerini daha iyi ilettiği için, biz kendi sesimizi olduğundan daha kalın, dolgun ve tok duyarız.

Bir ses kaydını dinlediğinizde ise kemik yoluyla iletim devre dışı kalır ve sadece hava yoluyla iletilen sesi duyarsınız. Bu ses, alıştığınız o "tok" tondan yoksun, daha ince ve tiz gelir. Beyniniz, ömür boyu duyduğu o kalın tınıyı bulamayınca bu durumu "garip" veya "yabancı" olarak algılar.

Cevap: Sesin kemik yoluyla iletilmesi

Kaynak: Haber Merkezi

