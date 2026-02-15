DSİ DUYURDU! Konya’daki bu gölet yüzde yüz doluluğa ulaştı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Konya'nın Hadim ilçesindeki Göynükkışla Göleti'nin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını duyurdu. Bölgede son dönemde etkili olan yağmur ve kar yağışları, göletin tamamen dolmasını sağladı.
YAĞIŞLAR VE KAR SULARI SEVİYEYİ YÜKSELTTİ
Kış aylarında yoğun şekilde görülen kar yağışı ve ardından gelen yağmurlar, kar sularının erimesiyle birlikte gölete önemli miktarda su taşıdı. Bu doğal süreç sayesinde su seviyesi maksimum kapasiteye çıkarak gölet tam doluluk oranına ulaştı.
5 BİN 400 DEKAR ARAZİ SULANACAK
Göynükkışla Göleti'nde depolanan suyun, yaklaşık 5 bin 400 dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılacağı belirtildi. Böylece bölgedeki çiftçiler için sulama imkânı artarken, üretim sürecinin daha verimli ilerlemesi hedefleniyor.
TARIMSAL VERİMLİLİĞE ÖNEMLİ KATKI
Yetkililer, gölette biriken suyun tarımsal üretimi artıracağını ve verimliliğe ciddi katkı sağlayacağını ifade ediyor. Su kaynaklarının etkin kullanımı sayesinde hem bölge ekonomisinin güçlenmesi hem de çiftçilerin gelirlerinin artması bekleniyor.
