Konya’da belediye ekipleri yağış nedeni ile sahada

Konya’nın Seydişehir ilçesinde belediye ekipleri yaşanan yağış nedeniyle çalışmamalarına aralıksız devam ediyor.

Yoğun yağışın etkili olduğu Seydişehir'de su baskını riskine karşı biriken suların tahliyesi için Belediye ekipleri merkez ve kırsal mahallerde iş makinaları ile müdahale çalışmalarına sürdürüyor.



Özellikle yağışın yoğunlaştığı bölgelerde Akçay Deresi, Kuğulu Tabiat Parkı ve dere yataklarında yağış sonrası müdahale çalışmaları kapsamında iş makineleri ve saha ekipleri birlikte çalıştı.

Tıkanan yağmur suyu hatları açıldı, yol kenarlarında biriken çamur ve atıklar temizlendi.





Belediyeden yapılan bilgilendirmede, ekiplerin yağış süresince kesintisiz göre yaptığını belirtilerek vatandaş güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Belediye Başkan Hasan Ustaoğlu;” İlçemizde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından; AKOM'dan gelen uyarılar çerçevesinde Kuğulu Tabiat Parkı başta olmak üzere tüm mesire alanlarından, su kanalları ve dere yataklarından uzak durmalarını önemle rica ediyoruz. Yağışlar devam ettiği sürece ekiplerimiz teyakkuz halinde "dedi.

(Cumali Özer)