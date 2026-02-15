Kulu Ziraat Odası Başkanı Öztürk yağış sonrası göl ve tarım arazilerinde incelemelerde bulundu

Konya’nın Kulu ilçesinde son haftalarda etkili olan sağanak yağışların ardından Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, ilçedeki göl ve tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Yağışların ardından Küçük Göl çevresinde yapılan incelemelerde su seviyelerindeki artışın yüzleri güldürdüğü gözlendi.

Tarım arazilerini de yerinde değerlendiren Başkan Öztürk, ürünlerin gelişim sürecinin sağlıklı ilerlediğini belirtti.Başkan Öztürk yaptığı açıklamada, bölgede son 5 yılın en güzel ve bereketli yağışlarının alındığını ifade ederek,

"Bölgemizde son 5 yılın en güzel ve bereketli yağışını almış bulunmaktayız. Allah'a şükürler olsun tarım arazilerimiz ve göllerimiz son yağışlarla birlikte bizleri mutlu etti, çiftçimize umut oldu. Ancak Mart, Nisan ve Mayıs yağışlarını da bekliyoruz. İnşallah bu yıl çiftçimiz için verimli bir yıl olur. Bugün çiftçimiz Zeki Erdoğan ile birlikte ilçemizdeki tarım arazilerini gezdik. Kökleşme ve kardeşlemede bir sıkıntı olmadığını, çıkışların düzgün olduğunu gördük. Tohumlarda herhangi bir zayiat yok. Elhamdülillah çok güzel bir sezon olacağı ümidindeyiz. Şu ana kadar yağışlar çok güzel gidiyor. Bahar yağışları ile birlikte beklentimiz daha da artacaktır. Bölgemize yağışların bereketli olmasını diliyor, hayırlı ve bereketli bir sezon temenni ediyorum.” dedi.

Çiftçi Zeki Erdoğan ise ilçede yıllar sonra bu denli güzel ve yeterli yağış alındığını belirterek, göllerin dolmasının ve arazilerdeki olumlu görünümün üreticilere moral verdiğini söyledi.

Erdoğan, 2026 üretim sezonunun tüm çiftçiler için bereketli geçmesini temenni etti.

(Ali Asım Erdem)