MÜSİAD Konya’dan TBMM Çıkarması: “Konya’nın Öncelikleri Masaya Yatırıldı’’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi Başkanı Osman Ulular ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Konya Milletvekillerini ziyaret etti. Konya’nın önceliklerinin gündeme geldiği ziyarette, çözüm yolları aktarıldı.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Grup Başkanvekili, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Ünal Karaman, Hasan Ekici, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konur Alp Koçak, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'i ziyaret etti.

TBMM'de gerçekleştirilen görüşmelerde Konya'dan yapılacak uçuşların artırılması, su yönetimi ve çevre yolu projeleri başta olmak üzere kentin mevcut ihtiyaçları ve gelecek dönem projeleri gündeme getirildi. MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ulular ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konya'nın sanayi, ticaret ve lojistik potansiyelinin daha da güçlenmesi için atılması gereken adımları Milletvekilleriyle istişare etti.



Ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Başkan Osman Ulular, Konya'nın ekonomik ve sosyal gelişiminde iş dünyasına önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı. Ulular, şehrin temel sorunlarını sürekli gündemde tutacaklarını ve bu sorunlar çözüme kavuşuncaya kadar çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, Konya'nın kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için istişare ve iş birliği sürecinin devam edeceğini kaydetti.

(Bekir Turan)