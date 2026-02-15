Konya’da 4 gündür kayıp olan alzaymır hastası için ekipler seferber oldu

Konya’nın Hadim ilçesinde 4 gün önce kaybolan 74 yaşındaki alzaymır hastası Mevlüt Aybattı için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekipler, yaşlı adamın bulunması için kırsal bölgede geniş çaplı çalışma yürütüyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Dedemli Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Aybattı'dan çarşamba gününden bu yana haber alınamıyor. Mahalle sakinleri tarafından son olarak mahalle çevresinde görülen Aybattı'nın kaybolduğunun fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ekipleri, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 150 personelin görev aldığı aramalarda hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor. Ekipler, özellikle mahalle çevresindeki dere yatakları, ormanlık alanlar ve dağ yamaçlarında yoğunlaştırılan çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen aramalar hem karadan hem de havadan gerçekleştiriliyor. Dron destekli yapılan taramalarda geniş alanlar kısa sürede kontrol altına alınırken, iz takip köpekleri de belirli bölgelerde yoğunlaştırılmış şekilde çalışıyor.

Yetkililer, vatandaşlardan bölgedeki çalışmalara destek olmalarını ve herhangi bir bilgiye ulaşmaları halinde güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. Arama faaliyetlerinin, Mevlüt Aybattı'ya ulaşılıncaya kadar kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA