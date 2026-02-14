Konya’da Kazım Karabekir Paşa vefat yılında anıldı: Kızı Kazım Karabekir’i anlattı

Konya’da Kazım Karabekir Paşa’nın vefatının 78. yılı dolayısıyla anma gecesi düzenlendi. Programa Karabekir’in kızı Timsal Karabekir’ de katıldı.

Milli Mücadelenin önemli kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa vefatının 78. Yıl dönümünde anıldı.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.

Programın açılış konuşmasını Kazımkarabekirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Oktay Ay gerçekleştirdi. Başkan Ay konuşmasında "Konya Kazımkarabekirliler Derneği olarak, adını taşımaktan şeref duyduğumuz bu büyük devlet adamının mirasını yaşatmak, bizim için sadece bir görev değil, bir vicdan borcudur. Kazım Karabekir denilince akla sadece cephelerde kazanılan zaferler gelmez. O, savaşın ortasında bile çocukların geleceğini düşünen, binlerce yetimi sanata, eğitime ve spora yönlendirerek onlara bir gelecek sunan büyük bir şefkat abidesi gelir. Bugün bizleri bir arada tutan birlik ve beraberlik ruhunun temellerini atanlardan birisi de Karabekir Paşamızdır.” İfadelerini kullandı.

KIZI KAZIM KARABEKİR'İ ANLATTI

Daha sonra Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, program kapsamında düzenlenen panelde, babasının çocukluğu, gençliği ve Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi komutanlığı yaptığı yıllara ilişkin hatıralarını katılımcılarla paylaştı.

Panel başkanı olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Köstüklü ile araştırmacı yazar Yusuf Eren de Kazım Karabekir'in Türk tarihindeki yeri ve önemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Karabekir, Köstüklü ve Eren'e plaket ve hediye takdim edildi.

(Ali Asım Erdem)