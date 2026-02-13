Konya-Antalya yolu kapatıldı!

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), olumsuz hava koşulları nedeniyle önemli bir duyuru yayımladı.
Yapılan açıklamada, yoğun yağış ve yol güzergâhında oluşan su birikintileri sebebiyle Yeni Konya – Antalya kara yolu Demirkapı çıkışının geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Yetkililer, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından alınan tedbirlere uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.
OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLDU
Bölgede etkisini artıran yağışın ardından kara yolunun Demirkapı çıkışında su birikintileri oluştu. Güvenli ulaşımın sağlanabilmesi için söz konusu güzergâhta trafik akışı geçici süreyle durduruldu. Ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF YOL UYARISI
AKOM tarafından yapılan açıklamada, bu güzergâhı kullanmayı planlayan sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri gerektiği ifade edildi. Yolun yeniden ulaşıma açılmasına ilişkin bilgilendirmenin resmi kanallar üzerinden yapılacağı belirtildi.
