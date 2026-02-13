Konya’da tır alevlere teslim oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya yolu üzeri Kömüşini kavşağı yakınlarında, M.D.'ye ait 06 DSJ 763 plakalı seyir halindeki tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.
İTFAİYE MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
