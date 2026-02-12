GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,71
EURO
51,82
STERLİN
59,59
GRAM
7.259,18
ÇEYREK
12.028,30
YARIM ALTIN
23.944,91
CUMHURİYET ALTINI
47.448,97
KONYA Haberleri

Konya’da 2. Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi başladı

Konya’da 2. Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi başladı
Konya’da 2. Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi başladı.

İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Acil Akademik Eğitim Derneğince bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında, acil servislerin sağlık yöneticileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Yavuz, Sağlık Bakanlığı'nda görev yaptığı dönemde Acil Servis Hizmetleri Tebliği'ni sahada görev yapan doktorların desteğiyle hazırladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tebliği oluşturduktan sonra sahada 75 il gezdim. Hastanelere hep acilden girerim. Arkadaşlara tebliği sorduğumuzda çok güzel geri dönüş aldık; 'Hocam bunu acilde çalışan birileri, acilde hastayla karşılaşan birileri, acilde hastayla dertleşen birileri yazmış.' diye. Yöneticilere şunu söylüyorum: 'Lütfen arabanızı acil servisin önüne park edin. Başhekimler olarak acillerden giriş yapın. Acillerdeki arkadaşların durumlarını değerlendirin. Bizim yüzde 25-30 hastamız sadece acilden geliyor. Biz acilden problem yaşamadığımız sürece de acille ilgili, hastaneyle ilgili bir problem yaşamayız. Acil, bizim için çok önemli."

Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Sadık Yıldız da bilgiye çağın gereği olarak kolay ulaşıldığını, kongrelerde hocaların ve asistanların iletişime geçtiğini anlattı.

Yıldız, kongrede yapılacak sunum ve bildirilerin önemine işaret ederek, "Yarım saatlik aralar var. Siz bilimsel konuların çoğuna artık ulaşabiliyorsunuz fakat burada bu yarım saatlik aralarda ne yapıyoruz? İşte zaten esas kongrelerin farkı burada ortaya çıkıyor. Yani soru sormak istediğiniz hocayı birebir yakalayıp sorabiliyorsunuz. Diğer kliniklerden gelmiş insanlarla interaktif eğitim kurabiliyorsunuz. Yani kongreyi kongre yapan aslında bu aralardır. Bu nedenle biz araları uzun tuttuk." dedi.

Yoğun bakım, toksikoloji, yapay zeka, simülasyon, transfüzyon, ultrasonografi gibi konularda sunumların yapılacağı kongre, 14 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER