Konya’da 2. Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi başladı.

İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Acil Akademik Eğitim Derneğince bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında, acil servislerin sağlık yöneticileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Yavuz, Sağlık Bakanlığı'nda görev yaptığı dönemde Acil Servis Hizmetleri Tebliği'ni sahada görev yapan doktorların desteğiyle hazırladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tebliği oluşturduktan sonra sahada 75 il gezdim. Hastanelere hep acilden girerim. Arkadaşlara tebliği sorduğumuzda çok güzel geri dönüş aldık; 'Hocam bunu acilde çalışan birileri, acilde hastayla karşılaşan birileri, acilde hastayla dertleşen birileri yazmış.' diye. Yöneticilere şunu söylüyorum: 'Lütfen arabanızı acil servisin önüne park edin. Başhekimler olarak acillerden giriş yapın. Acillerdeki arkadaşların durumlarını değerlendirin. Bizim yüzde 25-30 hastamız sadece acilden geliyor. Biz acilden problem yaşamadığımız sürece de acille ilgili, hastaneyle ilgili bir problem yaşamayız. Acil, bizim için çok önemli."

Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Sadık Yıldız da bilgiye çağın gereği olarak kolay ulaşıldığını, kongrelerde hocaların ve asistanların iletişime geçtiğini anlattı.

Yıldız, kongrede yapılacak sunum ve bildirilerin önemine işaret ederek, "Yarım saatlik aralar var. Siz bilimsel konuların çoğuna artık ulaşabiliyorsunuz fakat burada bu yarım saatlik aralarda ne yapıyoruz? İşte zaten esas kongrelerin farkı burada ortaya çıkıyor. Yani soru sormak istediğiniz hocayı birebir yakalayıp sorabiliyorsunuz. Diğer kliniklerden gelmiş insanlarla interaktif eğitim kurabiliyorsunuz. Yani kongreyi kongre yapan aslında bu aralardır. Bu nedenle biz araları uzun tuttuk." dedi.

Yoğun bakım, toksikoloji, yapay zeka, simülasyon, transfüzyon, ultrasonografi gibi konularda sunumların yapılacağı kongre, 14 Şubat'ta sona erecek.

