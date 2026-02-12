GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Başkan Altay’dan dayanışma çağrısı: “Hiçbir kardeşimizi açta açıkta bırakmayız’’

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mahalle muhtarlarına, mahalle başkanlarına ve vatandaşlara çağrıda bulunarak ihtiyaç sahiplerine birlikte ulaşma çağrısı yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mahalle muhtarlarına, mahalle başkanlarına ve tüm Konyalılara dayanışma çağrısında bulundu. Altay, ihtiyaç sahiplerine birlikte ulaşılması gerektiğini vurguladı.

"İhtiyaç Sahiplerine Birlikte Ulaşalım”

Başkan Altay açıklamasında, belediye olarak tespit edilen ve destek sağlanan vatandaşların yanı sıra henüz ulaşılmamış ihtiyaç sahiplerinin de bulunduğunu belirtti.

Altay, "Tüm mahalle muhtarlarımıza, mahalle başkanlarımıza ve hemşehrilerime çağrım var. Bizim tespit ettiğimiz ve destek olduğumuz hemşehrilerimizin dışında evinde tenceresi kaynamayan, yakacağı olmayan kardeşlerimize beraber ulaşalım"  ifadelerini kullandı.

Konya'da bugüne kadar ihtiyaç sahiplerinin yalnız bırakılmadığını vurgulayan Altay, sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Altay, "Bu şehirde hiçbir kardeşimizi açta açıkta bırakmadık ve Allah'ın izniyle de bırakmayız. Bereketimiz daim olsun" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, yakacak ve farklı sosyal yardım çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, Başkan Altay'ın yaptığı çağrı şehir genelinde dayanışma ve birlik mesajı olarak değerlendirildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

