Konya’da bugün vefat edenler 12 Şubat 2026 Perşembe

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
BEBEK ELMACI
|
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
NİGAR BATI
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
BAHADDİN KARAKAYA
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HAVANA TAŞDELEN
|
TAŞPINAR
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
CENNET KUNDUZ
|
BOZKIR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
NEZAHAT ELİBOL
|
ERMENEK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ALİCAN BAYRAM
|
ELEŞKİRT
|
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|
MOHAMMED SHABAT
|
JAFFA/FİLİSTİN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ŞERİFE TÜRKOĞLU
|
İPEKLAR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
SEVİM YORGANCI
|
BOZKIR
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AHMET AKTAŞ
|
TEKKE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FADİMANA EKMEKCİ
|
BOYALI
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
RAŞİT TAPAN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi