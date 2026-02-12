GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,71
EURO
51,82
STERLİN
59,59
GRAM
7.259,18
ÇEYREK
12.028,30
YARIM ALTIN
23.944,91
CUMHURİYET ALTINI
47.448,97
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 12 Şubat 2026 Perşembe

Konya’da bugün vefat edenler 12 Şubat 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 12 Şubat 2026 Perşembe günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

BEBEK ELMACI


10-02-2026

YEDİLER MEZARLIĞI

NİGAR BATI

KONYA
29-09-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

BAHADDİN KARAKAYA

KONYA
09-12-1966

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAVANA TAŞDELEN

TAŞPINAR
09-03-1952

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

CENNET KUNDUZ

BOZKIR
03-02-1966

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

NEZAHAT ELİBOL

ERMENEK
16-02-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

ALİCAN BAYRAM

ELEŞKİRT
08-07-1947

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

MOHAMMED SHABAT

JAFFA/FİLİSTİN
01-11-1944

YAZIR MEZARLIĞI

ŞERİFE TÜRKOĞLU

İPEKLAR
15-03-1953

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SEVİM YORGANCI

BOZKIR
10-09-1948

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET AKTAŞ

TEKKE
15-11-1948

YAZIR MEZARLIĞI

FADİMANA EKMEKCİ

BOYALI
29-12-1958

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

RAŞİT TAPAN

KONYA
01-03-1961

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER