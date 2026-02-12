GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,71
EURO
51,82
STERLİN
59,59
GRAM
7.259,18
ÇEYREK
12.028,30
YARIM ALTIN
23.944,91
CUMHURİYET ALTINI
47.448,97
KONYA Haberleri

Konya ve Adıyaman’da terör operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

- Güncelleme Tarihi:

Konya ve Adıyaman’da terör operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından MLKP terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından MLKP terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Adıyaman ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Yürütülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Adıyaman ve Konya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden Kaçmasın
Konya’da bugün vefat edenler 12 Şubat 2026 Perşembe
Konya’da bugün vefat edenler 12 Şubat 2026 Perşembe Haberi görüntüle

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER