Konya’da kuruyan Düden Şelalesi yeniden akmaya başladı

İlçe merkezine yakın Çamlık Mahallesi yolu üzerinde, yöre halkının düden deliği olarak adlandırdığı noktada bulunan mağaradan çıkan sular, Keldere Deresi'ne şelale oluşturarak akıyor. Gembos Ovası'nı beslemenin yanı sıra kilometrelerce uzaklıktaki Beyşehir Gölü'ne kadar ulaşıyor.
İlçe sakinlerinden Mustafa Kuş, "düden" olarak bilinen yerin aslında yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir mağara olduğunu belirtti.
Derebucaklı doğasever Atila Aşıcı da şelalenin yeniden akmasının sevindirici olduğunu belirterek, akan suların Beyşehir Gölü'ne adeta "can suyu" olduğunu ifade etti.
