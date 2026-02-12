Konya’dan İstanbul’a kaçak sakatat sevkiyatı: 207 bin TL ceza

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde durdurulan kamyonetin kasasında gerekli kesim raporu ve etiketleri olmadan, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 3 bin 150 kilogram büyükbaş hayvan sakatat ele geçirildi, sürücüye ve araca toplam 207 bin 506 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişeleri girişinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında bir kamyonet durduruldu.







Yapılan kontrolde aracın kasasında yaklaşık 3 bin 150 kilogram büyükbaş hayvan sakatat etinin bulunduğu tespit edildi. Denetimlerde söz konusu etlerin gerekli kesim raporu ve etiketleri olmadan, hijyen kurallarına aykırı şekilde açıkta taşındığı belirlendi. Araç sürücüsü ile yapılan görüşmede ürünlerin Konya'dan temin edildiği ve İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.







Olayla ilgili Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından ele geçirilen etler, imha edilmek üzere Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.







Denetimler çerçevesinde araç sahibi ve sürücüsüne Otoyol Jandarma Komutanlığınca ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 22 bin 578 TL, Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ise 184 bin 928 TL olmak üzere toplam 207 bin 506 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA