GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,71
EURO
51,82
STERLİN
59,59
GRAM
7.259,18
ÇEYREK
12.028,30
YARIM ALTIN
23.944,91
CUMHURİYET ALTINI
47.448,97
KONYA Haberleri

Konya’dan İstanbul’a kaçak sakatat sevkiyatı: 207 bin TL ceza

- Güncelleme Tarihi:

Konya’dan İstanbul’a kaçak sakatat sevkiyatı: 207 bin TL ceza
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde durdurulan kamyonetin kasasında gerekli kesim raporu ve etiketleri olmadan, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 3 bin 150 kilogram büyükbaş hayvan sakatat ele geçirildi, sürücüye ve araca toplam 207 bin 506 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişeleri girişinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında bir kamyonet durduruldu.



Yapılan kontrolde aracın kasasında yaklaşık 3 bin 150 kilogram büyükbaş hayvan sakatat etinin bulunduğu tespit edildi. Denetimlerde söz konusu etlerin gerekli kesim raporu ve etiketleri olmadan, hijyen kurallarına aykırı şekilde açıkta taşındığı belirlendi. Araç sürücüsü ile yapılan görüşmede ürünlerin Konya'dan temin edildiği ve İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.



Olayla ilgili Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından ele geçirilen etler, imha edilmek üzere Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Denetimler çerçevesinde araç sahibi ve sürücüsüne Otoyol Jandarma Komutanlığınca ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 22 bin 578 TL, Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ise 184 bin 928 TL olmak üzere toplam 207 bin 506 TL idari para cezası uygulandı.

Gözden Kaçmasın
Konya’da bugün vefat edenler 12 Şubat 2026 Perşembe
Konya’da bugün vefat edenler 12 Şubat 2026 Perşembe Haberi görüntüle

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER