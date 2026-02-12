Konya AKOM’dan kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı geldi!

Konya AKOM, Cuma günü ilk saatlerden itibaren kent genelinde etkili olacak kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehir merkezi ve ilçeleri kapsayan hava durumu uyarısı yayımladı.



Yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat Cuma günü ilk saatlerden itibaren rüzgârın güney yönlerden yerel olarak kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Yetkililer, olumsuz hava koşullarının şehir genelinde etkisini hissettireceğini belirtti.

Güney ve Batı İlçeleri İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı



AKOM tarafından yapılan bilgilendirmede, rüzgârla birlikte özellikle güney ve batı ilçelerinde kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.



Vatandaşların bu bölgelerdeki ulaşım ve diğer günlük faaliyetlerinde dikkatli olması istendi.



AKOM, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi tehlikelerin yanı sıra soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da uyarılarda bulundu.

