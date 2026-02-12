Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Nevşehir, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dünya çapında bir turizm merkezi olsa da, isimler konusunda sıkça yapılan bir kavram kargaşasına ev sahipliği yapar.

Nevşehir'in hangi adda bir ilçesi yoktur?

Nevşehir ilinin Kapadokya adında bir ilçesi yoktur. Kapadokya; Nevşehir başta olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılan, peribacaları ve yeraltı şehirleriyle bilinen geniş coğrafi bölgenin adıdır. Bir idari birim veya ilçe ismi değildir.

Seçeneklerdeki diğer isimler Nevşehir'in en önemli ilçelerindendir:

Ürgüp: Peribacaları ve taş konaklarıyla ünlü turistik merkez.

Avanos: Çanak çömlek atölyeleri ve Kızılırmak ile tanınan ilçe.

Derinkuyu: Dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden birine ev sahipliği yapan bölge.

Cevap: KAPADOKYA

Kaynak: Haber Merkezi