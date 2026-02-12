1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final oynayan Galatasaray’ın teknik direktörü kimdi? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Galatasaray'ın Avrupa arenasında "Aslan" gibi kükrediği ve Türk futbol tarihine geçen 1988-1989 sezonundaki o unutulmaz başarının mimarı, Alman teknik adam Mustafa Denizli'dir.
Bu sezon, Galatasaray'ın Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (bugünkü adıyla Şampiyonlar Ligi) yarı finale kadar yükseldiği, Neuchâtel Xamax ve Monaco gibi devleri saf dışı bıraktığı tarihi bir dönemdir.
Başarının Öne Çıkan Detayları:
-
Tarihi Geri Dönüş: İsviçre ekibi Neuchâtel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray, İstanbul'daki rövanşta Mustafa Denizli yönetiminde 5-0 galip gelerek imkansızı başarmıştır.
-
Monaco Zaferi: Çeyrek finalde o dönem kadrosunda George Weah gibi yıldızları barındıran Monaco'yu eleyerek Türk futbolunda bir ilki gerçekleştirmiştir.
-
Yarı Final: Yarı finalde Rumen ekibi Steaua Bükreş ile eşleşen Galatasaray, rakibine elenerek finalin kapısından dönmüştür.
Mustafa Denizli, bu başarıyla bir Türk takımını Avrupa'da bu seviyeye taşıyan ilk Türk teknik direktör olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.
Cevap: Mustafa Denizli
Kaynak: Haber Merkezi