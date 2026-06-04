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Üniversite öğrencisi yurdun 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetti

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Üniversite öğrencisi yurdun 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetti
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu’nda 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, 6’ncı kattan düşerek yaşamını yitirdi. Genç öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Burdur'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Z.K, henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 6'ncı katından zemine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaçar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, Kaçar'ın düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

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