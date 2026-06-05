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KONYA Haberleri

Konya’da boşanma aşamasındaki karısını vurdu! Olayda yeni gelişme

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da boşanma aşamasındaki karısını vurdu! Olayda yeni gelişme

Olay, Konya'nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VURDU

İddialara göre boşanma aşamasında olan Yüksel S.(50), işe gitmek için evinden çıktığı sırada kendisini bekleyen eşi Ali S.(64)'nin silahlı saldırısına uğradı.

Olayda yeni gelişme yaşandı 

3 ÇOCUKLARI VAR 

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde kalan Yüksel S., ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ 

Olayın ardından aynı silahla kendisini vurduğu öğrenilen Ali S. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Edinilen yeni bilgiye göre 3 çocuk babası Ali S. hayatını kaybetti. 

KADININ DURUMU AĞIR

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastanede yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi kadının tedavisi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

(Meltem Aslan)

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