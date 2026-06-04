Konya’da 45 gün önce kaybolmuştu! Kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzaklıkta bulundu

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaklaşık 45 gün önce sürüden ayrılarak kaybolan bir buzağı, dağlık alanda verdiği yaşam mücadelesinin ardından sağ salim bulundu. Ilgın ilçesine bağlı Çavuşçugöl Mahallesi'nde yaşayan Kadir Şen'e ait buzağı, yaklaşık 45 gün önce sürüden ayrılarak kayboldu. Günlerce yapılan aramalara rağmen hayvandan herhangi bir iz bulunamadı.
Çiftçiler fark etti
Kaybolduktan sonra dağlık bölgede yaşamını sürdürdüğü öğrenilen buzağı, Konarı Mahallesi yakınlarında çiftçiler tarafından fark edildi. Yapılan incelemelerde, kaybolduğu nokta ile bulunduğu yer arasında yaklaşık 10 kilometrelik mesafe olduğu belirlendi.
Belediye ekipleri de destek verdi
Buzağının yakalanması için Ilgın Belediyesi ekipleri de çalışmalara katıldı. Ekiplerin ve vatandaşların ortak çalışması sonucu hayvan zorlu bir operasyonun ardından kontrol altına alındı.
Eşek sırtında ahırına taşındı
Yakalanan buzağı, bulunduğu dağlık araziden eşek sırtında taşınarak köye indirildi. Ardından sahibine teslim edilen hayvan, 45 günlük zorlu serüvenin ardından yeniden ahırına kavuştu. Sahibine kavuştu
Yaklaşık bir buçuk ay boyunca doğada yaşam mücadelesi veren buzağının sağlıklı şekilde bulunması, sahibi ve mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.