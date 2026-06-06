Konya’ya kuvvetli sağanak geliyor! Günlerce sürecek

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava durumu raporlarını paylaştı. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminilerini güncelledi. Konya'yı yağışlı bir hafta bekliyor. İşte 5 günlük Konya hava durumu… Konyalılar dikkat! Kuvvetli geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Konya günlerce yağmurun etkisinde kalacak. Konya'da 6 Haziran Cumartesi günü (Bugün) hava durumunun ise yağmurlu ve bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 25°C, en düşük sıcaklığının ise 16°C olacağı tahmin ediliyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %61 civarında olurken, yaklaşık 3.2mm oranında yağış bekleniyor. Rüzgârın kuzey 19 km/sa hızında, çoğunlukla orta şiddette, ara sıra hafif esintili olarak esmesi bekleniyor. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %19 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 24 km olacağı tahmin ediliyor. Konya'da yarın hava nasıl olacak? Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde güneşli 17°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın çoğunlukla güneşli 27°C, akşam saatlerinde çoğunlukla güneşli 27°C, gece az bulutlu ve açık 20°C olacağı tahmin ediliyor. Tüm ilçelerde etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Konya'da 9 ve 10 Haziran günleride sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi, özellikle Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Ilgın ve Kulu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani su baskınları, kısa süreli rüzgâr artışları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Salı Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. Çarşamba Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. (Berna Ata)

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