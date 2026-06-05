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KONYA Haberleri

Konya’da cinayet! Bıçakla saldırdı

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Konya’da cinayet! Bıçakla saldırdı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada olayın cinayet olduğu netlik kazandı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Yunuslu Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 70 yaşlarındaki N.Ş.'nin hayatını kaybetmiş halde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, ölümün cinayet sonucu gerçekleştiği belirlendi.

PARA İÇİN SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, olayın perşembe gecesi yaşandığı ve şüpheli A.G.'nin evde bulunan parayı almak amacıyla yaşlı kadına bıçakla saldırdığı öne sürüldü. Ağır yaralanan N.Ş., olay yerinde yaşamını yitirdi.

POLİS ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri araştırmalar sonucunda şüpheliyi saklandığı adreste tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan A.G. gözaltına alındı.

BIÇAK VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında, gasp edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ile olayda kullanıldığı belirtilen bıçak ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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