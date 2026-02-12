Konya’da şiddetli rüzgar: Fakülte binasının çatısı uçtu!

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar nedeniyle ilçede bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunan bir binanın çatısı yola savruldu.
Savrulan çatıyla birlikte cadde üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin cadde üzerine savrulan çatının parçalarını temizlemesi ile cadde tekrar trafik akışına açıldı.
Yetkililer zaman zaman etkisini arttıran rüzgara karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarıyor.
Kaynak: İHA