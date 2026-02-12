GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da şiddetli rüzgar: Fakülte binasının çatısı uçtu!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da şiddetli rüzgar: Fakülte binasının çatısı uçtu!
Konya’nın Seydişehir ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları yola savruldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar nedeniyle ilçede bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunan bir binanın çatısı yola savruldu.



Savrulan çatıyla birlikte cadde üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin cadde üzerine savrulan çatının parçalarını temizlemesi ile cadde tekrar trafik akışına açıldı.



Yetkililer zaman zaman etkisini arttıran rüzgara karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA

