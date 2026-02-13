Battaniyeye zulalanan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Hatay’da gerçekleştirilen operasyonda bazanın altında battaniyeye zulalanan uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik Reyhanlı ilçesinde bir adreste yapılan aramada; 1 kilo 822 gram metamfetamin, bin 100 adet captagon, 1 hassas terazi, bin 900 dolar ile 4 bin 400 TL ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Kumlu ilçesinde de daha önceden uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan 2 şahsın ikametlerinin bahçesinde silah gömülü olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan aramada; 4 tabanca, 30 tabanca fişeği, 4 şarjör, 2 av tüfeği ve 26 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
