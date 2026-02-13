GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Marangozhanede korkutan yangın: 11 kişi ve 1 yavru köpek kurtarıldı

- Güncelleme Tarihi:

Marangozhanede korkutan yangın: 11 kişi ve 1 yavru köpek kurtarıldı
Kağıthane’de 4 katlı binanın alt katında bulunan marangozhanede çıkan yangın hızla büyüyerek binayı sardı. Mahsur kalan 11 kişi ve 1 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın saat 00.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çelikay Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı iş hanında meydana geldi. Yangın henüz bilinmeyen sebeple başladı hemen ardından büyüyerek bütün binayı kapladı. Dumanlar tüm sokağı kaplarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahaleye başladı. Binada yangın sebebiyle mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yangına uyurken yakalandı kurtarılmak için camda bekledi

Yangına uykuda yakalanan 1 kişi ise çevredekilerin yetkilileri uyarmasıyla kurtarıldı. Yaşlı adam yanlış park sebebiyle caddeye giremeyen merdiven aracını uzun süre camdan sarkarak bekledi. Dumandan ağır şekilde etkilenen yaşlı adam çevredekilerin yardımıyla ambulansa yetiştirildi ve oksijen takviyesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yavru köpek son anda kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin 3 koldan müdahalesi devam ederken üst katlarda müzik stüdyosunda mahsur kalan ve kendilerini içeri kapatan 3 kişi itfaiye tarafından çıkarıldı. Mahsur kalanların arasında adının 'Rex' olduğu öğrenilen yavru köpek, ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Yangın esnasında 'Rex' ile içeride kaldıklarını söyleyen Erdal Güvenli "Yangın çıktığında stüdyoda bir çalışmamız vardı duman gelmeye başladı zaten o anda içeri müzisyen arkadaşımız içeri geldi ve 'Bir yerde yangın mı var?' diye bize sordu. Allah'tan stüdyodaydık. Stüdyo kapıları ses geçirmemek için muhafazalı kapılardı o yüzden içeride bekledik. Bu küçük de bizim Rex'imiz. Bizden daha çok korktu normalde. Hiperaktif bir köpek yavrusu ama yangın esnasında çok sakindi çok korkmuştu. İtfaiye ekipleri gelip bizi kurtardı onlara da teşekkür ediyorum. Görevini yapan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan yangın 2 saat süren çalışmaların sonucunda kontrol altına alınırken, 3 saatin sonunda tamamen söndürüldü. İş hanında yangın sebebiyle hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

