Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuğa taciz iddialarına ilişkin açıklama
Giresun’da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla tutuklanan CHP’li Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Davaya müdahil olacaklarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çocuğa ve ailesine psikososyal destek verecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun cinsel tacize uğramasıyla ilgili yargı sürecinin kararlılıkla takip edileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği belirtildi.
Bu çerçevede uzman ekiplerce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”