Bilal Erdoğan Konya’da gençlerle buluştu!

Konya'da Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen gençlik buluşmasında üniversite öğrencileriyle bir araya gelen İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, küresel vizyon, eğitim, kültür ve Filistin meselesi üzerine önemli mesajlar verdi.

Konya'daki üniversiteler ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı programın moderatörlüğünü ANMEG Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mustafa Tatlısu yaptı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Erdoğan, soruları doğrudan yanıtladı.

"Güçlü Türkiye, adil dünya demektir”

Dünyada adalet ve barışın sağlanabilmesi için Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini belirten Erdoğan, mevcut küresel sistemin sermayeyi belirli merkezlerde topladığını ifade etti. Necip Fazıl Kısakürek'in "Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa” sözünü hatırlatan Erdoğan, insan odaklı bir medeniyet tasavvuruna ihtiyaç olduğunu söyledi.

"780 bin kilometrekareye sıkışmış bir ufukla yetinemeyiz. Gönül coğrafyamızı da kapsayan bir bakış açısına sahip olmalıyız” diyen Erdoğan, İstanbul'un dünya ölçeğindeki önemine dikkat çekti.

Gazze ve Kudüs vurgusu

Gazze ile ilgili bir soruya Erdoğan, yılbaşı sabahı İstanbul'da yüz binlerce kişinin bir araya geldiğini hatırlatarak, "Her 1 Ocak'ta bu kez Kudüs'ün özgürlüğü için toplanalım. Herkes üzerine düşeni yaparsa Kudüs bir gün özgür olacaktır” dedi. Vatandaşları Filistin'e destek amacıyla boykota davet etti.

"Köklerimiz ne kadar derinse…”

Kültür ve medeniyet bilincine dikkat çeken Erdoğan, "Köklerimiz ne kadar derinde olursa dallarımız o kadar yükseğe uzanır” ifadelerini kullandı. Teknoloji ve savunma alanındaki gelişmelere değinerek, "Bugün Selçuk Bayraktar ne yapıyorsa, dün Fatih Sultan Mehmet onu yaptı. Çağın imkânlarını en iyi şekilde kullanarak kimsenin yapamadığına talip olmalıyız” dedi.

Eğitim ve gençlik mesajı

Öğretmenliğin "peygamber mesleği” olduğunu belirten Erdoğan, gençleri öğretmen olmaya teşvik etti. İnançlı ve çalışkan bir gençliğin önemine vurgu yaparak, "Çalışmayı sevmeyen bir gençlikle hedeflere varılamaz” diye konuştu.

Son 23 yılda eğitime yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli bir mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, çok sayıda üniversitenin dünya sıralamalarında ilk 500 ve ilk 1000'de yer aldığını ifade etti.

"Siyasi hedefim yok”

"Siyasete girecek misiniz?” sorusuna ise Erdoğan, "Siyasi bir hedefim yok” cevabını verdi.

Gençlere umre, Kudüs ve Balkanlar ziyaretlerinin önemini hatırlatan Erdoğan, bu coğrafyaların tarih bilincini güçlendirdiğini söyledi. "Günümüzün alperenleri olun. Hepiniz birer Aziz Sancar olabilirsiniz. Hedefinizi büyük tutun” sözleri salondan alkış aldı.

Programda Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden görme engelli bir öğrencinin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme arzusunu dile getirmesi üzerine Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversite vakfı olarak Filistin'e götürme sözü verdi.

Yabancı öğrencilerin de sorular yönelttiği buluşmada Erdoğan, her yabancı öğrencinin ülkesine döndüğünde Türkiye'nin bir gönül elçisi olacağını belirterek Türk ve yabancı öğrencilerin kaynaşmasının önemine dikkat çekti.

Program, bir öğrencinin Cumhurbaşkanı için yazdığı şiiri okuması ile devam etti. Programı öğrenciler interaktif katılımlı şekilde salonda takip ederken Konya protokolü ve rektörler terasta izledi.

Öğle saatlerinde kente gelen Bilal Erdoğan, ilk olarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ardından Kapu Camiinde Cuma namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.