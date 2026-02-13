Konya’da “Yetişenler Yaşatanlar’’ programıyla Osman Bağcı Hoca Efendi anıldı

12 Şubat 2018 tarihinde Medine’de vefat eden, Enderun Eğitim Vakfı Konya Şubesi’nin kuruluşuna vesile olan ve Konya’da birçok insanın yetişmesine öncülük eden kanaat önderlerinden Osman Bağcı Hoca Efendi, “Yetişenler, Yaşatanlar” başlığıyla düzenlenen programla anıldı.

Enderun Eğitim Vakfı Konya Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Osman Hoca'nın yetiştirdiği öğrenciler, sevenleri, vakfa gönül verenler ve görev yaptığı Başak Elmas Koleji'nin mezun öğrencileri tarafından kurulan Başak Elmas Mezunları Derneği (BEMDER) üyeleri ve mensupları katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilaveti İmam Hatip Fazıl Uşan gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı Mustafa Metin, günümüz gençliğinin ciddi bir değer karmaşası yaşadığına dikkat çekerek, "Gençlerimiz kötü olduğu için değil, sahipsiz kaldığı için savruluyor.” ifadelerini kullandı. Vakıfların yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını belirten Metin, bir gencin elinden tutmanın bir ömrü kazanmak anlamına geldiğini vurguladı. Konuşmasında vakfın manevi mimarlarından merhum Zeki Soyak'ı da anan Metin, Konya'da bu hizmet yükünü Osman Bağcı Hoca Efendi'nin omuzladığını ve birçok gencin hayatına dokunduğunu ifade etti.

Mustafa Metin'in ardından selamlama konuşmasını yapmak üzere BEMDER adına Osman Hoca'nın öğrencilerinden Azmi Kartal kürsüye geldi. Kartal, Osman Hoca'nın kendilerine güçlü bir sorumluluk bilinci kazandırdığını belirterek, dünyalık meşguliyetlerin İslami hizmetlere mazeret yapılmasına asla izin vermediğini ifade etti. BEMDER çalışmalarındaki disiplin ve hassasiyetin, Hocaefendi'nin teşkilatçı ruhunun bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Selamlama konuşmalarının ardından programın asıl konuşmacısı, Osman Hoca'nın rahle-i tedrisatından geçen Dr. Muhammed Enes Kılıçoğlu oldu. Dr. Kılıçoğlu konuşmasında, Osman Hoca'nın ilmi, ahlakı ve dava şuuruyla örnek bir ömür yaşadığını vurguladı.

"Âlimler peygamberlerin varisleridir” hakikatine dikkat çeken Kılıçoğlu, Osman Hoca'nın sadece ders anlatan bir eğitimci değil; yaşadığı gibi öğreten, hayatıyla istikamet dersi veren bir rehber olduğunu ifade etti. Onu anmanın kuru bir nostalji değil, bıraktığı mirası omuzlama sorumluluğu olduğunu belirten Kılıçoğlu, "O ne güzel yaşadı, biz de öyle yaşamalıyız diyebilmek için buradayız.” dedi.

Osman Bağcı'nın en belirgin vasfının tavizsiz itikadı ve istikameti olduğunu dile getiren Kılıçoğlu, hocanın Kelime-i Tevhid'i bir "red ve kabul” bilinciyle anlattığını; hayatı boyunca Kur'an ve Sünnet ölçülerini merkeze aldığını söyledi. "En büyük keramet istikamettir.” sözünü hatırlatarak, onun ilk günkü heyecanını son nefesine kadar koruduğunu vurguladı.

Maddi imkânlara ve makamlara mesafeli duruşunun da örnek bir tavır olduğunu belirten Kılıçoğlu, Osman Hoca'nın kendisini hiçbir zaman makam sahibi olarak görmediğini, daima "hizmetkâr” olmayı tercih ettiğini ifade etti. Onun için asıl hedefin imanlı ve şuurlu nesiller yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Osman Hoca'nın 40 yılı aşkın süre boyunca sabah namazı sonrası Kur'an meali derslerini aksatmadan sürdürdüğünü, öğrencileriyle birebir ilgilendiğini ve onların maddi-manevi her meselesiyle yakından meşgul olduğunu aktaran Kılıçoğlu, "O, gençlerle Kur'an arasında bir köprüydü.” sözleriyle hocanın eğitim anlayışını özetledi.

Program, yapılan dualar ve hatıraların paylaşılmasıyla sona erdi. Katılımcılar, Osman Bağcı Hoca Efendi'nin geride bıraktığı hizmet mirasının ve insan yetiştirme idealinin gelecek nesillere taşınması temennisinde bulundu.