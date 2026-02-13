Bu defa jandarmadan kaçamadı

Erzurum’da jandarma ekipleri hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı olan şahsı yakaladı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) unsurları ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen titiz ve koordineli çalışmalar neticesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Horasan ilçesinde icra edilen operasyonda, hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kaçmaya teşebbüs ettiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda şahsın; cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 16 yıl 38 ay 15 gün, bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkân sağlama suçlarından (2 ayrı suç) toplam 7 yıl 3 ay 15 gün, Askerî Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan 5 ay, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 3 yıl 9 ay 15 gün olmak üzere toplam 30 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
