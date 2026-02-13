GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Öldürülmeden önce yaptığı yardım işaretiyle gündeme gelmişti

Öldürülmeden önce yaptığı yardım işaretiyle gündeme gelmişti
Tokat’ta ’uluslararası yardım işareti’ ile gündeme gelen kadın cinayeti davasına devam edildi, kaza süsü verilerek öldürülen kadının acılı baba duruşmada “Çocuğumu geri getirsinler“ diyerek isyan etti.

Tokat kent merkezinde 29 Mart 2025 tarihinde Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana gelen olayda; motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler Hatice Yalman ile Mustafa Koç'u yaralı olarak bulmuş.

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde Yalman'ın vücudunda kazaya bağlı olmayan darp izleri tespit edilmiş, 400 metre mesafede bulunan kanlı taşlardaki kar örneklerinin Yalman'a ait olduğu anlaşılmıştı. Kaza soruşturması cinayet davasına dönüşürken, öldürülen kadının olaydan dakikalar önce girdiği bir büfede uluslararası yardım işareti yaptığı anlaşılmıştı.

Büfe çalışanı yardım işaretini anlamadı

Yalman'ın hayatını kaybetmesinden yaklaşık 2 saat önce Tokat merkezde bir büfede, uluslararası literatürde "yardım çağrısı" olarak bilinen el işaretini yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

Mustafa Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Koç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82'nci maddesi çerçevesinde "Kasten adam öldürme" suçlaması ile dava açıldı. Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Koç ile birlikte tutuksuz yargılanan Ö. S., N. K., F. S., M. S., K. T., H.S. ve M. S., taraf avukatları ve Hatice Yalman'ın yakınları katıldı.

Acılı baba "Çocuğumu geri getirsinler"

Hatice Yalman'ın babası Duran Yalman, mahkeme salonunda Mustafa Koç'a haykırarak; "Benim çocuğumu getir. Benim kızımı yarım saat alacağım deyip götürdü. Çocuğumu geri getirsinler" dedi. Yaptığı taşkınlık üzerine Dursun Yalman, mahkeme salonundan çıkartıldı.

Savcı mütahasında, Mustafa Koç ve yardım yataklık yaptığı iddia eden şüpheliler için kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile müebbet hapis cezası istedi.
Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için 6 Mart 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: İHA

