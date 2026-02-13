GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Sağanak sebebiyle Köprüçay taştı iş yerleri ve araziler sular altında kaldı

Yağış sonrası özellikle ırmak kenarında bulunan restoranlar ve çevredeki tarım alanları zarar gördü. Tarihi Aspendos Köprüsü üzerinden akan Köprüçay'ın su seviyesinin normalin çok üzerine çıktığı gözlendi.

Bucak Mahallesi'nde ulaşımı sağlayan mahalle yolu da su baskınından etkilendi. Yolun bazı bölümleri tamamen sular altında kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan Serik Belediyesi'ne ait Şahin Tepesi Piknik Alanı da yükselen sulardan nasibini aldı. Belediye zabıta ekipleri, vatandaşların güvenliği için piknik alanının geçici süreyle kapatıldığını duyurarak uyarılarda bulundu.

Belkıs Mahallesi'nde restoran işletmeciliği yapan Osman Hazır, yaşanan taşkınla ilgili, "Köprüçay Irmağı'nın suyu bu yıl yağan yoğun yağmurlardan dolayı taşıyor. Zeytin ve meyve ağaçları sular altında. Hâlâ taşmaya devam ediyor. Allah ne derse o olur, yapacak bir şey yok" dedi.

Bir diğer işletmeci Yunus Ere Bakırcı ise "Bu sene Allah'ın bereketi çok fazla. Çok fazla yağmur yağdı. Masalarımız sular altında kaldı. İnşallah bu yıl kuraklık çekmeyeceğiz. Dere yatağı taştı, her yer sular altında. Olsun, Allah'ın bereketi; yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Yetkililer bölgede su seviyesinin yakından takip edildiğini bildirirken, vatandaşlara dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

