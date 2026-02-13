En acı doğum günü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir çocuk, doğum günü kutlamasının ardından yaşanan silah kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta yaşandı.
İddiaya göre, gece nöbetinde olan 17 yaşındaki Mustafa Şaşak için arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Pasta ile otoparka gelen arkadaşları, mumları yakarak Şaşak'ın doğum gününü kutladı.
Kutlamanın ardından arkadaşlarının kısa süreliğine dışarı çıktığı sırada, kulübede bulunan bir silahla oynadığı ileri sürülen Şaşak, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan doktorların müdahalesine rağmen Şaşak kurtarılamadı. Şaşak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”