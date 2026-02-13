Sağanak sonrası yol çöktü mahalleyi endişe kapladı

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağışların ardından yumuşayan toprak, dar bir sokakta yolun çökmesine neden oldu. Mahalle sakinleri, daha önce yetkilileri uyardıklarını ancak bir önlem alınmadığını iddia ederek, her geçen gün genişleyen çökme nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor.

İzmir'de günlerdir etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi 3505 Sokak'ta, yağışlar nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Özellikle yayaların ve motosiklet sürücülerinin geçiş güzergahı olan dar sokaktaki bu hasar, çevredeki binalar için de risk oluşturmaya başladı. Mahalle sakinlerinden alınan bilgiye göre, yoldaki çökme bir anda değil, gün içerisinde yavaş yavaş gerçekleşti. Toprağın kaymasıyla birlikte yolun bir bölümü boşluğa doğru sürüklenirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla çevre güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Vatandaştan tepki: "Göz göre göre çöktü"

Çökmenin meydana geldiği yoldaki bir evde oturan Emel Eyi, daha önce defalarca durumu bildirmelerine rağmen önlemin alınmadığını söyleyerek, "Bu yolu zamanında çok fazla kayganlaştığı için biz yaptırmıştık. Muhtar ilgilenmediği için bizzat belediyeye giderek durumu ilettik. Daha sonrasında yağışlar nedeniyle yollarda çatlaklar oluşmaya başladı. Durumu tekrar muhtara bildirdik ve görsellerini paylaştık. Çatlakların başlangıçta ufak olduğunu ancak yağışlar sebebiyle büyüyebileceğini, asfaltın durumunun iyi olmadığını belirttik. Burası yayaların ve çocukların okula giderken yoğun olarak kullandığı bir yol olduğu için ciddi bir tehlike arz ediyordu. Başvurumuz üzerine gelip sadece ince bir şerit çektiler ancak sonrasında hiçbir şekilde ilgilenmediler. Yolun açığı daha da büyüdü. Kendilerine tekrar ulaşarak tehlikenin arttığını iletmemize rağmen başvurularımız dikkate alınmadı. Şu an geldiğimiz son nokta, tamamen bu ilgisizliğin bir sonucudur. Bu olay ansızın, bir gecede meydana gelen bir durum değil, göz göre göre büyüyen çatlakların sonucudur. Buradaki uçurum 15 senedir var ve bu süreçte gerekli kontrollerin yapılması, yolun altının doldurulması gerekiyordu. Şimdi ise sorunun aşağıdaki istinat duvarından kaynaklanabileceği söyleniyor. Bu tamamen bir ihmaldir. Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil, bu yolu her gün kullanan çocuklar ve yayalar için de endişeliyiz. Yetkililerden artık bir çözüm bekliyoruz" dedi.

16 yıldır diken üstündeler

Vatandaşlardan Ömer Eyi ise, "Yaklaşık 16 senedir burada ikamet ediyoruz. Yolun kenarındaki saçlar o dönemde konulmuştu ve zaten oldukça ilkel bir koruma yöntemiydi. Zamanla bu saçların altından sürekli toprak kayması oluyor ve yolda çatlaklar oluşuyordu. Bu çatlakları başlangıçta kendi imkanlarımızla doldurduk, ardından belediyeye haber verdik ve yolu asfaltladılar. Fakat yolun altı boş olduğu için yağmur ve heyelan nedeniyle kayma devam etti. Şu an evlerimizde bir sıkıntı yok ve herhangi bir sarsıntı hissetmiyoruz ancak yol tamamen dağılmış durumda. Bu yol yayalar ve çocuklar için büyük bir hayati tehlike oluşturuyor. Bu sabah çocuklar yoldaki çökme nedeniyle oradan geçemedi ve işe gidecek olanlar farklı yolları kullanmak zorunda kaldı. Yaklaşık 10 gün önce tehlike daha azken belediyeyi aradık, ilgileneceklerini söyleyip sadece şerit çekip gittiler. Bugün tekrar aradığımızda yine ilgileneceklerini belirttiler ama henüz gelen giden olmadı. Kaldırımın olduğu yerden biri düşse hayati tehlikesi var, durum ortada. Ayrıca evin balkon kısmı da eğilmiş durumda ve tehlike arz ediyor. Bu yolun bir an önce sağlamlaştırılması ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Yetkililerin sesimizi duymasını ve acilen müdahale etmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

